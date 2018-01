Lula se compara a Ronaldinho e diz que faz política com alegria Em época de Copa do Mundo e de campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou hoje às metáforas futebolísticas para passar recados a seus opositores e tentar mostrar que voltou a ser o "Lulinha Paz e Amor" das eleições de 2002. Ao inaugurar mais uma pedra fundamental, desta vez de uma futura usina de biodiesel em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o presidente se comparou a Ronaldinho Gaúcho e diz que faz política "com alegria". "Eu sei que tem gente nervosa pelo Brasil afora, tem gente que está brava. Não tem problema. Eu, a estas alturas, estou fazendo política como o Ronaldinho Gaúcho joga futebol: com alegria", disse. "Até porque eu estou nisso porque eu quero. Não estou nisso porque fui empurrado e nós vamos fazer e queremos apresentar resultados." Lula comparou o programa de biodiesel a um filho e disse que agora está vendo o "moleque crescer, tomar corpo", com as "bochechas rosadas" como as das crianças no Rio Grande do Sul. "O mundo vai ter que se curvar diante do Brasil não apenas quando se trata de futebol ou carnaval, mas quando se tratar de energia renovável, porque nós somos extremamente competitivos. Eu estou alegre por isso", disse. O presidente voltou a criticar a burocracia de seu próprio governo, comentando saber que poderia estar inaugurando a fábrica de biodiesel e não apenas uma pedra fundamental, se o sistema de financiamento fosse simplificado. O presidente disse que teria pedido à ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, que resolvesse o problema. "O resultado dessa pedra fundamental daqui a um ano será lançado, gerando emprego, gerando produção agrícola, gerando combustível novo", afirmou. "E isso é tudo o que o povo brasileiro precisa: paz, tranqüilidade, muita democracia, emprego, educação, distribuição de renda e cultura. Se nós conseguirmos oferecer isso podemos morrer que o nosso lugar no céu está garantido."