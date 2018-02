Lula sancionará nova licença maternidade sem vetos, di Mantega O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai sancionar sem vetos o projeto de lei que eleva o período de licença maternidade para seis meses, afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta quarta-feira. "O projeto será sancionado sem vetos", disse Mantega a jornalistas durante visita à Câmara dos Deputados. Ele acrescentou que o presidente "tem uma boa receptividade" à medida. Mantega havia recomendado o veto ao projeto sob o argumento de que a medida custará 800 milhões de reais por ano aos cofres públicos, segundo informações de fontes que participaram na terça-feira de reunião do presidente Lula e Mantega com lideranças aliadas no Congresso. Mantega afirmou nesta quarta-feira que o ministério "fez o seu papel" ao levantar os custos do projeto, mas que o presidente Lula já se decidiu pela sanção. Aprovada pela Câmara no último dia 13, o projeto oferece incentivos fiscais às empresas que optarem por estender a licença dos atuais quatro meses obrigatórios para seis meses. O benefício valerá para as servidoras públicas federais. (Reportagem de Isabel Versiani)