Lula sanciona plano de carreira do Senado

SÃO PAULO- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira, 28, com três vetos, o projeto de lei que altera o plano de carreira dos servidores do Senado. A sanção deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União.

Lula vetou todo a artigo que criava uma gratificação de desempenho correspondente ao porcentual mínimo de 40% e máximo de 100% do vencimento básico do cargo ocupado pelo servidor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também foram vetados o parágrafo único do Artigo 10 da lei, que permitiria que o servidor que assumisse uma função comissionada saltasse automaticamente para o topo da carreira e a criação de duas gratificações contidas no Artigo 17.

Uma delas foi alvo de veto porque a lei não estipula valor da gratificação que seria paga para membros de comissões. A outra elevaria os vencimentos daqueles que fizessem cursos, porque já está prevista Lei 8.112, que rege o funcionalismo.