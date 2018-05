Lula sanciona lei que amplia licença-maternidade para 6 meses O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na terça-feira a ampliação da licença-maternidade de quatro para seis meses, mediante concessão de incentivo fiscal. Para usufruir da licença de seis meses, a trabalhadora terá que solicitá-la até o fim do primeiro mês após o parto, disse nota distribuída pelo Planalto. O presidente anunciara em agosto que iria sancionar a lei. Os recursos para a ampliação do período da licença serão repartidos com Estados e municípios. As empresas que optarem pela licença de seis meses poderão descontar do imposto de renda a remuneração que pagarão nos 60 dias adicionais. Durante o período, a trabalhadora será proibida de exercer qualquer atividade remunerada e de manter o bebê em creche.