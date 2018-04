Lula saiu insatisfeito de reunião com Obama, diz Chávez

"Lula não saiu muito satisfeito com a resposta de Obama, lamentavelmente", declarou Chávez durante entrevista concedida à emissora pan-árabe de televisão Al-Jazira levada ao ar na noite de sábado. No início do mês, Chávez disse que havia autorizado seu homólogo brasileiro a abordar a questão venezuelana na reunião que manteve com Obama no último dia 14 em Washington.

Na entrevista, Chávez disse à Al-Jazira: "Pelo que leio nas entrelinhas e em algumas expressões, deduzo que Obama ignora o que realmente ocorre aqui (na América Latina)". Lula não revelou detalhes sobre o que conversou com Obama sobre a Venezuela, limitando-se a dizer a jornalistas que o líder dos EUA está diante de "uma oportunidade histórica" de "melhorar as relações dos EUA com a América Latina". As informações são da Associated Press.