Lula reunirá novo ministério na segunda-feira

De acordo com ele, os ministros terão que desempenhar os projetos já existentes e não terão tempo suficiente de criar novos programas. "Vocês terão esse tempo para construir suas passagens pelo governo. Portanto, terão que trabalhar mais, realizar mais, sem inventar nada de novo."

Lula fez novamente uma analogia ao futebol para descrever esse momento de transição dos Ministérios. Ele lembrou que, em 1962, o Brasil disputou a Copa do Chile, mas Pelé, no auge de sua carreira, teve que ser afastado porque estava machucado. Na sua avaliação, Amarildo substituiu Pelé sem deixar a desejar e o Brasil ganhou da então Tchecoslováquia por 3 a 1. "Espero que vocês coloquem no chinelo os (ministros) que saíram", emendou o presidente.