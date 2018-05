Lula reúne ministros para avaliar as obras do PAC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou, na tarde desta quinta-feira, 25, com alguns ministros, o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Lula ficou no gabinete do terceiro andar do Palácio do Planalto reunido com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Quem também deve se unir ao grupo é o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. O encontro, previsto na agenda da presidência, começou por volta das 15h30. Pela manhã, depois de retornar da viagem aos Estados Unidos, o presidente descansou no Palácio da Alvorada.