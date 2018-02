Lula reúne conselho para debater nova política de defesa

Na parte da tarde, Lula deve comparecer a duas cerimônias de posse, a do ex-articulador político do governo José Múcio Monteiro ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e a do novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, Samuel Pinheiro Guimarães, que substitui a Mangabeira Unger. Antes das solenidades, Lula recebe dois ministros, o da Política de Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos, e o dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

Os demais compromissos marcados na agenda oficial do presidente prevê despachos internos, encontros com o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e Marco-Enríquez Ominami, candidato independente à Presidência do Chile.