Lula retomará quimioterapia na próxima semana O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia na próxima semana o segundo ciclo de quimioterapia para tratar o câncer na laringe. Hoje, o ex-presidente não compareceu ao primeiro evento para discutir investimentos na África promovido pelo Instituto Lula, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em jejum, Lula permaneceu em seu apartamento em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para se submeter a um exame de sangue.