Lula retoma viagens nesta semana e CPI investiga acidente O acidente com o Airbus A320 da TAM, que fazia o vôo 3054 de Porto Alegre e São Paulo, vai permanecer entre as preocupações do governo e de políticos nesta semana. Do lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a postura é insistir em pedir compreensão à população e afastar julgamentos precipitados enquanto se aguarda a investigação sobre as causas do acidente, como fez no pronunciamento à nação na última sexta-feira e no seu programa semanal de rádio, nesta manhã. Além de discursos, no entanto, existe a expectativa de demissão do ministro da Defesa, Waldir Pires, que pode ter um encontro nesta tarde com o presidente no Palácio do Planalto, extra-agenda. Abalado com as vaias na abertura dos Jogos Pan-Americanos, no último dia 13, e com a responsabilização do governo pela população --que vê vínculo do acidente com a longa crise aérea de dez meses--, Lula suspendeu aparições públicas, restringindo sua agenda a compromissos internos no Palácio do Planalto. Ele retoma a programação de viagens na quinta-feira, quando irá a Estados do Nordeste para dar continuidade ao lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Na semana passada, Lula cancelou compromissos similares em Estados do Sul do país e ainda não marcou nova data. No Congresso Nacional, mesmo em recesso, a CPI da Crise Aérea da Câmara dos Deputados começa nesta semana a coletar informações relativas ao acidente da TAM. O relator da comissão, Marco Maia (PT-RS), e o deputado Efraim Filho (DEM-PB) estão nos Estados Unidos acompanhando a abertura das caixas-pretas do Airbus A320 e devem retornar nesta terça-feira à noite. Na própria terça-feira os parlamentares farão uma visita ao parque de manutenção da TAM em São Carlos (SP) e na quarta e quinta-feira a CPI vai ouvir depoimentos de autoridades e executivos ligados ao episódio. Integrantes da CPI similar que é realizada pelo Senado já manifestaram o desejo de ampliar o prazo da comissão, prevista para terminar em novembro, para incluir a investigação do acidente da semana passada. Veja a seguir os principais eventos políticos previstos para esta semana: SEGUNDA-FEIRA -- A Polícia Federal deve iniciar a perícia nos documentos de defesa do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), suspeito de ter despesas pagas por lobista da empreiteira Mendes Júnior. O trabalho deve levar 20 dias e pode ir além da data de retorno das atividades do Congresso, em 1o de agosto. QUARTA-FEIRA -- CPI da Crise Aérea ouve os depoimentos do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, e do vice-presidente técnico da TAM, Ruy Amaro. QUINTA-FEIRA -- Em Aracaju (SE), o presidente Lula participa de lançamento do programa de saneamento e urbanização incluído no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Também lança o programa em João Pessoa (PB). -- A CPI da Crise Aérea ouve o depoimento do presidente da Companhia Aérea Pantanal, Marcos Sampaio Ferreira. Um avião da empresa derrapou em Congonhas um dia antes do acidente da TAM. -- Também deve falar à CPI o superintendente de Empreendimento de Engenharia da Infraero, Armando Schneider Filho. SEXTA-FEIRA -- Lula deve fazer o lançamento do programa de saneamento e urbanização do PAC em Natal (RN) e Teresina (PI).