Lula retoma agenda presidencial na segunda-feira Há cinco dias em recesso na base do Exército no Guarujá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma a agenda de trabalho no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira. A volta dele do litoral paulista, onde descansa com a primeira-dama Marisa Letícia, está prevista para domingo, quando deve gravar na residência do Palácio da Alvorada o programa de rádio Café com o Presidente. Na segunda-feira, Lula se reúne, no Palácio do Planalto, com os ministros da coordenação política. O presidente fará uma avaliação dos trabalhos dos líderes aliados no Congresso e discutirá ações do governo para as próximas semanas. Ele viaja no dia seguinte, terça-feira, para o Oiapoque, na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Ao lado do presidente da França, Nicolas Sarkozy, Lula lança a pedra fundamental de uma ponte ligando os territórios brasileiro e francês. A programação da visita de Lula ao Amapá ainda está sendo montada pelo Planalto. Já na quarta-feira, Lula deverá se reunir, no palácio, com o vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera, para discutir investimentos da Petrobras nos campos de gás natural da Bolívia e fornecimento do combustível ao Brasil. Em dezembro passado, Lula esteve em La Paz onde acertou com o presidente Evo Morales uma "nova agenda" de cooperação entre os dois países, especialmente nas áreas de energia e infra-estrutura. O governo boliviano quer garantir investimentos na construção de estradas ligando uma série de cidades do país.