Lula retoma agenda internacional em maio, na Nicarágua

De acordo com Paulo Okamotto, colaborador de Lula no Instituto Cidadania, enquanto a viagem à África não acontece, o ex-presidente definirá em 60 dias os primeiros passos do Instituto Lula, entidade que será criada por ele para discutir políticas de desenvolvimento para o continente africano. A entidade ainda servirá de espaço para discutir a reforma política no Brasil, assunto que o ex-presidente pretende se dedicar até setembro. Lula deve atuar como um articulador do PT para discutir com os partidos uma proposta unificada de reforma política.

Desde que deixou a Presidência da República, Lula tem tido uma agenda de atividades internacionais intensa. Em quatro meses, o ex-presidente viajou dez vezes para o exterior, visitando países como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, Catar, México e Senegal. Entre as viagens, três foram para palestras remuneradas - Microsoft (Washington), Associação dos Bancos do México (Acapulco) e Telefónica (Londres). As demais foram para receber prêmios e títulos e para participar de fóruns de discussão política.