Lula retoma agenda de viagens pelo Nordeste

Quase "desencarnado" da cadeira presidencial e ansioso para voltar a "incomodar algumas pessoas", o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta semana sua turnê pelo País. Sua andança começará pelo Nordeste, na Bahia, onde terá um encontro com a matriarca da família Veloso, Dona Canô, de 103 anos, e visitará o governador Jaques Wagner (PT-BA). Em Pernambuco, Lula deve se encontrar com o governador Eduardo Campos (PSB-PE).

Digna de uma agenda de campanha, o giro de três dias começa amanhã, quando Lula embarca para Salvador. O ex-presidente vai a Santo Amaro da Purificação visitar a mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, que esteve internada na última semana após sentir dores abdominais e falta de ar. Após o encontro com Dona Canô, Lula seguirá para Feira de Santana, onde conhecerá as instalações do Hospital Estadual da Criança. A agenda do dia termina com um jantar oferecido pelo governador Jaques Wagner, no Palácio Ondina. No dia seguinte, Lula participará do lançamento do Plano Safra do governo baiano.

O ex-presidente estará na quinta-feira, 21, à tarde em Recife, onde participará do 5º Aniversário da Orquestra Criança Cidadã Meninos do Coque, no Parque Dona Lindu. No último dia de viagem, Lula receberá os títulos de Doutor Honoris Causa no Teatro Santa Isabel às 10 horas, ainda em Recife. Os títulos foram conferidos pelas Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Em seis meses longe da Presidência, Lula tem se dedicado a palestras, encontros e homenagens pelo mundo. Durante este período, Lula tem evitado entrevistas sob o pretexto de que ainda "não desencarnou totalmente" da Presidência. Na última semana, em evento da União Geral dos Trabalhadores (UGT) em São Paulo, o ex-presidente anunciou que voltaria a viajar pelo Brasil. "Vou voltar a incomodar algumas pessoas outra vez", avisou.