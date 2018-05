Lula responderá ofício do Mensalão por escrito O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai responder, por escrito, o ofício que chegou ao Planalto, em relação ao processo que investiga o Mensalão e no qual ele é arrolado como testemunha pelo ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. O documento, que deu entrada na Casa Civil em 18 de agosto, é assinado pela Juíza Pollyanna Kelly Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília. Não há data para o presidente mandar sua resposta. Lula é arrolado como testemunha de defesa também dos ex-deputados Roberto Jefferson (PTB) e José Janene (PP). Apesar de o processo estar correndo no Supremo Tribunal Federal, em casos de processos extensos, o ministro responsável por ele, no caso Joaquim Barbosa, poderá delegar a instrução do processo a outros juízes. E foi o que Barbosa fez, delegando esta instrução à juíza Pollyanna Kelly.