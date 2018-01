Lula repudia invasão da Câmara O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou a invasão da Câmara por integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST). No início do encontro com líderes da base aliada, na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, Lula elogiou a decisão do presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP) de mandar prender e processar os invasores. "O presidente Lula, como todos os brasileiros, reprova a atitude de violência e selvageria e considerou correta a decisão de Aldo Rebelo", relatou o vice-líder do governo na Câmara, Beto Albuquerque (PSB-RS), que deixou mais cedo a reunião. "Avalio que o que ocorreu não é método de movimento social." Durante o encontro, segundo Albuquerque, Lula evitou comentar a participação do petista e líder do MLST, Hugo Maranhão, no quebra-quebra. "Hugo Maranhão é um assunto do PT, que saberá interpretar o caso", disse Albuquerque.