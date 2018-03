Lula relata encontro com Sarney durante reunião política

Na reunião com o grupo de coordenação política, na manhã desta terça-feira, 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um relato do encontro que teve na segunda à noite com o presidente José Sarney (PMDB-AP), que manifestou o desejo de disputar a presidência do Senado. Segundo relato de participantes da reunião de hoje, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez uma avaliação da conjuntura e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, convidado para o encontro, falou sobre o cessar-fogo de Israel na Faixa de Gaza, onde a ofensiva já se estende por 22 dias. Ainda na reunião, o presidente informou que pediu ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, um levantamento dos 50 maiores empreendimentos no País , para saber a situação de cada um deles e possíveis reflexos da crise. Foi comunicado ainda que as medidas de estímulo para a construção civil deverão ser anunciadas na próxima semana.