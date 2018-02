Lula rejeita proposta sobre terceiro mandato O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rejeitou ontem a proposta de terceiro mandato, levantada por aliados políticos e cada vez mais forte na militância petista. Ele disse ser favorável à alternância do poder e considerou ?um atraso? discutir agora a sucessão de 2010. ?Esse negócio de você achar que há pessoas imprescindíveis, insubstituíveis, não existe na política. Está cheio de brasileiros e brasileiras em condições de governar o País.? O movimento pelo terceiro mandato de Lula é liderado pelo deputado Devanir Ribeiro (PT-SP), seu amigo desde as lutas sindicais do ABC paulista nos anos 70. O parlamentar quer a realização de um plebiscito sobre a questão junto com as eleições municipais de 2008. Já o deputado Carlos Willian (PTC-MG) está consultando colegas sobre a possibilidade de coletar assinaturas para uma emenda estabelecendo o terceiro mandato. ?Não apoio e não acho necessária uma proposta dessa?, disse Lula. O presidente deu essas declarações após participar de uma breve comemoração do seu aniversário de 62 anos, com populares e militantes em frente ao Palácio da Alvorada. Cerca de cem manifestantes receberam o presidente cantando ?Lula-lá?, jingle da primeira campanha do petista, em 1989, que virou uma espécie de hino da militância. A comemoração foi autorizada de última hora e os manifestantes foram reunidos pelo petista José Zunga, amigo de Lula e ex-presidente da CUT em Brasília. Zunga gastou R$ 50 do próprio bolso na compra de um bolo, refrigerantes, doces e pirulitos para as crianças. Eles evitaram fazer manifestações explícitas em defesa do terceiro mandato, mas saudaram o presidente levantando três dedos, em vez do tradicional V de vitória. ?Por mim, ele seria presidente para sempre?, disse a militante Marília Avelino. Diante de uma platéia composta por servidores públicos, o presidente também criticou os abusos praticados por grevistas em serviços essenciais e defendeu a regulamentação do direito de greve no setor público. Lula defendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar o corte dos dias parados e restringir as regras das paralisações no funcionalismo.