Lula rejeita 3º mandato e defende alternância no poder O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer hoje que não haverá terceiro mandato. "Não tem terceiro mandato. A alternância de poder é muito importante", declarou o presidente, durante entrevista após solenidade de inauguração de obras de infraestrutura na capital sergipana. Durante o evento, Lula ficou no palanque à frente do deputado Jackson Barreto (PMDB-SE), que apresentou a emenda para o terceiro mandato.