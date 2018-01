Lula reitera que está bem de saúde

Lula, que falou após discursos de outros petistas como o ministro da saúde, Alexandre Padilha, e o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, comentou rumores da candidatura de Padilha ao governo paulista. "Gilberto ficou com todo cuidado para dizer que o companheiro Padilha não é candidato, mas na hora que ele (Padilha) pegou a palavra, ele falou como candidato", disse. O ex-presidente explicou o motivo da cautela em oficializar a candidatura do petista.

"Nós temos que entender as razões dele e da presidente Dilma. Ele (Padilha) apresentou à nação brasileira um programa (Mais Médicos) para recuperar a saúde do País, que está no Congresso", citou. Para Lula, Padilha não pode deixar o ministério sem conseguir aprovar o projeto. "Ele não vai sair de fininho. Ele vai ter que ficar até aprovar."

Dirigindo-se ao ministro, Lula afirmou que "agora você vai ter que aprovar o Mais Médicos". "Queremos na verdade é mais Padilha na saúde, e mais Dilma na Presidência", afirmou.

As declarações do ex-presidente foram dadas durante o 3º Encontro do Interior - Para São Paulo Crescer com o Brasil, organizado pelo PT na cidade de Bauru, na região noroeste do Estado de São Paulo.