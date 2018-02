Lula reitera promessa de reequipar Forças Armadas Em mensagem encaminhada ao Comando da Marinha, em comemoração ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a promessa de reequipar as Forças Armadas para que elas possam atuar com mais eficácia seja na costa, nos rios e, particularmente, na Amazônia, que destacou, mais uma vez, é prioridade de seu governo. Lula ressaltou também a importância do acordo assinado com a França, no final do ano passado, para a construção do submarino de propulsão nuclear, outra prioridade de seu governo, dentro do reaparelhamento da Marinha.