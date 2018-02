Lula reitera ajuda à Bolívia em caso de enchentes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou hoje ao vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linera, um resumo de 18 páginas com textos e fotos das ações da ajuda humanitária do governo brasileiro à Bolívia, iniciada em 28 de janeiro, depois que 15 mil bolivianos ficaram desabrigados por causa de enchentes. Lula enviou, por meio de Linera, uma carta ao presidente Evo Morales, em que promete "irrestrito apoio, a qualquer momento que precisar", e disse esperar que "a contribuição brasileira tenha servido para minimizar a dor de nossos vizinhos sul-americanos". O Palácio do Planalto não divulgou os temas da reunião entre Lula e Linera. O vice-presidente boliviano está em Brasília para discutir, entre outros assuntos, os investimentos da Petrobras nos campos de gás natural da Bolívia e o fornecimento do combustível ao Brasil.