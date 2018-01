Lula reclama da campanha "violenta" do PFL e PSDB Em conversa reservada com líderes do PMDB de Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou na tarde de hoje da "violenta" campanha travada pelo PFL e PSDB pelo Palácio do Planalto. Sem mencionar os nomes do tucano Geraldo Alckmin e do pefelista José Jorge, que formam a chapa adversária, Lula criticou a conduta dos dois candidatos na mídia e na propaganda gratuita na televisão. "Eles ultrapassaram as raias do razoável, com agressões pessoais", disse o presidente, segundo relato do ex-prefeito de Juiz de Fora Tarcísio Delgado. "Só não propuseram o meu impeachment porque não tinham apoio popular." Ao pedir a unidade do PT e do PMDB em Minas, Lula chamou de "querido companheiro" o ex-governador Newton Cardoso, que no passado foi acusado pelos petistas por práticas de corrupção. O presidente fez um apelo aos peemedebistas para firmar, em convenção prevista para amanhã, uma coligação com o PT. Os petistas indicam Nilmário Miranda como candidato a governador e o PMDB, o candidato a vice e o candidato ao Senado.