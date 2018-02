Lula receberá seu sexto título de Doutor Honoris Causa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá seu sexto título de Doutor Honoris Causa, desta vez pela universidade francesa Sciences Po. A cerimônia de outorga será em 27 de setembro, na França. De acordo com nota distribuída pela assessoria de imprensa do ex-presidente, Jean-Claude Casanova, membro do Instituto da França e presidente da Fundação Nacional das Ciências Políticas, afirma que o título é uma homenagem aos brasileiros. "Essa láurea, mais do que um reconhecimento pessoal, é uma homenagem ao povo brasileiro, que nos últimos oito anos realizou, de modo pacífico e democrático, uma verdadeira revolução econômica e social", ressaltou o ex-presidente.

Desde que deixou a Presidência da República, Lula foi laureado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), pela Universidade de Coimbra, e pelas universidades de Pernambuco (UPE), Federal de Pernambuco (UFPE) e Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Lula será a 16.ª personalidade - e a primeira latino-americana - que receberá o título da fundação da Sciences Po, fundada em 1871. O último homenageado pela instituição foi o ex-presidente tcheco Václav Havel, em 2009. A Sciences Po é uma instituição de ensino superior e de pesquisa em ciências humanas e sociais. A universidade tem entre seus ex-alunos os ex-presidentes franceses Jacques Chirac e François Mitterrand, além do príncipe Rainier III de Mônaco, do ex-secretário-geral das Nações Unidas Boutros Boutros-Ghali e do escritor Marcel Proust.