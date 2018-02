Lula receberá réplica da taça da Libertadores do Corinthians

Dirigentes do Corinthians levaram na tarde desta segunda-feira, 23, ao escritório do Instituto Lula, na zona sul da capital paulista, a taça de Campeão da Libertadores, conquistada no dia 4 de julho pelo clube. Lula está reunido com caciques do PT e com o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad.

Por volta das cinco e meia da tarde, o presidente do clube, Mario Gobbi, e o vice-presidente Luiz Paulo Rosenberg, entraram no escritório do ex-presidente carregando a taça original, que estava coberta com uma bandeira do Corinthians. Segundo a assessoria da Instituto Lula, o ex-presidente ganhará uma réplica da taça. A expectativa é que jogadores do Corinthians também sigam para a sede do Instituto Lula.

Lula voltou nesta segunda de uma temporada de 10 dias de férias no interior de São Paulo. Desde as 16 horas Lula está reunido com Haddad, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, os dirigentes estadual e municipal do partido, deputado estadual Edinho Silva e o vereador Antônio Donato, respectivamente e o secretário nacional Paulo Frateschi. Eles discutem com o ex-presidente formas de participação dele na campanha de Haddad, considerada estratégica pelo partido.