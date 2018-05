Lula receberá Henrique Meirelles em audiência amanhã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe amanhã, em audiência, o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles. Eles discutem o futuro político de Meirelles, que provavelmente deve se filiar ao PMDB e, possivelmente, disputar um cargo eletivo em 2010. Assessores do governo informam que o encontro de Lula e Meirelles, a princípio, está previsto para o horário do almoço, no Centro Cultural Banco do Brasil, mas pode ser adiado para mais tarde.