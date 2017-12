Lula receberá candidata argentina Cristina Kirchner

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um encontro com a candidata a presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, naquela que será a primeira visita de campanha da senadora a um país da América do Sul, disseram fontes oficiais à Reuters nesta quarta-feira, 25. A reunião será realizada em agosto, segundo uma fonte ligada à área diplomática. Uma autoridade do Planalto afirmou que Lula "receberá todos os candidatos presidenciais" argentinos que desejarem se encontrar com ele, assim como fez no passado com políticos do Peru e da Bolívia, entre outros. A senadora argentina, mulher do presidente Néstor Kirchner, faz neste momento uma viagem à Espanha. A Argentina, parceira do Brasil no Mercosul, terá eleições gerais em outubro. Outra candidata à Presidência argentina, a ex-deputada de centro-esquerda Elisa Carrió, também fez um pedido ao governo brasileiro para um encontro com Lula, de acordo com as fontes.