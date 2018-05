Lula recebe título de doutor honoris causa da UFBA

Este é o sexto título de doutor honoris causa que Lula recebe este ano. Antes, foi agraciado com os da Universidade de Coimbra, em Portugal, e das Universidades Federal de Viçosa (UFV), de Pernambuco (UPE), Federal de Pernambuco (Ufpe) e Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). No próximo dia 27, Lula recebe mais um título do gênero, desta vez do Instituto de Ciências Políticas de Paris (Sciences Po Paris), considerada uma das mais importantes instituições de ensino superior da Europa.