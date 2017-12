Lula recebe telefonema de Mariza Silva, mulher de Alencar O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira um telefonema de Mariza Silva, mulher do vice-presidente José Alencar. Conforme relato do porta-voz da Presidência, André Singer, Mariza disse ao presidente que a cirurgia no abdome foi bem sucedida e Alencar passa bem. Alencar está em tratamento de um tumor na região do abdome no hospital Memorial Sloan-Kettering Center, em Nova York, supervisionado pelo oncologista dr. Murray Brennan. O vice-presidente havia comunicado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, sua ausência do País por cerca de 30 dias, já que, em dezembro, em data ainda não marcada, deverá ocorrer no TSE a diplomação do presidente Lula e de José Alencar para o segundo mandato.