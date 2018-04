Lula recebe presidente da Colômbia no Palácio do Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu colega colombiano, Alvaro Uribe, acenam durante encontro no Palácio do Planalto em Brasília. O presidente do país vizinho, que faz visita oficial de três dias ao Brasil, se reuniu com Lula pela manhã. Foto: Dida Sampaio/AE