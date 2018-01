Lula recebe prêmio por combate à pobreza

Em comunicado, a Roosevelt Stichting elogiou o ex-presidente brasileiro como uma inspiração à comunidade internacional por sua "ascensão da pobreza" à Presidência do Brasil, bem como sua "determinação" em livrar o Brasil da "extrema pobreza" e da "injustiça social". O International Four Freedoms Award 2012 não é a primeira honraria internacional concedida ao ex-presidente desde que ele deixou o Palácio do Planalto, em 1 º de janeiro de 2011. O petista foi um dos ganhadores do World Food Prize 2011, nos Estados Unidos, do Premio Amalia Solórzano, no México, do Lech Walesa, na Polônia, entre outros.

O ex-presidente foi submetido na manhã de hoje a mais uma sessão de radioterapia no tratamento contra o câncer. A previsão é de que, nesta tarde, o petista realize uma sessão de quimioterapia, como procedimento complementar ao tratamento, e receba as visitas de um dentista e de um fonoaudiólogo, para evitar o agravamento de possíveis efeitos colaterais.

O ex-presidente tem reclamado nos últimos dias de fadiga e incômodo na região da laringe, bem como sinais de perda da voz. As presenças diárias à sede do Instituto Lula, na capital paulista, foram interrompidas por conta dos efeitos colaterais. O ex-presidente é esperado, ainda neste mês, no desfile da Gaviões da Fiel, que irá homenageá-lo no enredo deste ano.