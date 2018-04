Lula recebe prêmio espanhol amanhã, em Toledo O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe amanhã o prêmio Don Quijote de La Mancha. Em sua primeira edição, o prêmio será concedido ao presidente pela iniciativa de oferecer o ensino da língua espanhola em todas as escolas públicas e privadas. Até 2011, todas as escolas públicas terão de oferecer cursos de espanhol no País. Mas há ainda um déficit de mais de 12 mil professores de espanhol no País. O prêmio será dado pela Fundação Santillana e pela Junta da Comunidade de Castilla-La Mancha, em cerimônia amanhã em Toledo, na Espanha. O escritor mexicano Carlos Fuentes também será premiado por seu trabalho de difusão da língua espanhola. Em Toledo, Lula ainda se reunirá com o primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero. A crise financeira dominará a pauta, ainda que o Itamaraty garanta que temas como etanol, a Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) e questões de imigração também entrarão na agenda. A parceria Estratégica Brasil-União Européia, que deve ser assinada em dezembro no País, também deve ser discutida. A programação termina com um jantar privado oferecido pelo Rei da Espanha, Don Juan Carlos I. Na terça-feira, Lula viaja para a Índia.