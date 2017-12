Lula recebe os governadores Zeca do PT e Blairo Maggi O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o governador de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda (Zeca do PT), e o governador reeleito de Mato Grosso, Blairo Maggi (sem partido). Em seguida, recebeu o deputado Jader Barbalho (PMDB). Nesta terça-feira, Blairo e Zeca do PT pediram ao Tesouro Nacional a liberação de recursos retidos a título de caução de dívida com a União. Segundo Blairo, os recursos somam US$ 60 milhões e poderiam ser utilizados para pagamento de despesas normais. Segundo ele, uma vez liberado, o montante retornaria ao Tesouro em 36 parcelas. Primeiramente, informou o governador de MT, o pedido de liberação da caução será analisado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) à espera de ser aprovado. Questionado sobre a possibilidade de o governo flexibilizar a dívida dos Estados com a União, Blairo afirmou que seria positivo porque liberaria os Estados para investirem em infra-estrutura e no social. Para ele, esse relaxamento não poderia ser utilizado na elevação das despesas correntes. O encontro faz parte da agenda pós reeleição do presidente, que busca conversar com todos os governadores, aliados ou da oposição, individualmente para assim conquistar alianças e garantir a governabilidade no segundo mandato. Lula já recebeu o governador reeleito em Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), o governador eleito no Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e o governador reeleito no Paraná, Roberto Requião (PMDB), que o apoiaram na reeleição. Colaborou Fabio Graner Este texto foi alterado às 14h14 para acréscimo de informação