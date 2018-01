Lula recebe o presidente sul-coreano no Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente da Coréia do Sul, Lee Myung-bak. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Coréia vem aumentando seus investimentos no Brasil, principalmente nos setores automobilístico, eletrônico, mineral, siderúrgico, agrícola e financeiro. Também tem interesse no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e no projeto do trem-bala, que interligará as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na área de Ciência e tecnologia, "progridem", segundo o governo, os entendimentos nos setores de biogenética e energia nuclear. O encontro dos dois presidentes será seguido de almoço, no Palácio do Itamaraty, e assinatura de atos. A agenda de hoje inclui ainda reunião da Junta de Execução orçamentária e audiência à secretária-executiva da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Às 16 horas, Lula receberá o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), para discutir a venda da Nossa Caixa para o Banco do Brasil, e em seguida participará de reunião com o grupo de Coordenação Política.