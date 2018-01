Lula recebe o presidente eleito do Peru O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente eleito do Peru, Alan Garcia, às 12 horas no Palácio do Planalto. Esta é a primeira viagem ao exterior do representante peruano depois da vitória nas urnas no dia 4 de junho. No encontro, que deve contar com a presença do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, serão discutidas a implementação das relações econômico-comerciais entre os dois países e a importância da integração das nações sul-americanas. Ao fim da reunião, o chanceler brasileiro oferece almoço ao novo presidente do Peru, no Palácio Itamaraty. Nesta terça-feira, Lula tem outros compromissos agendados, todos no período da manhã. Às 9 horas, ele recebe o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na seqüência encontra-se com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Tarso Genro que assistirá, no Planalto, ao jogo de estréia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra a Croácia. Em seguida, o presidente recebe o assessor especial Swedenberger Barbosa.