Lula recebe mensagens de Zeca Pagodinho e Milton Nascimento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu mensagens de apoio dos cantores Milton Nascimento e Zeca Pagodinho. Lula, que nesta semana raspou a barba e o cabelo, já recebeu mais de 3 mil mensagens com votos de pronta recuperação pelo saudelula@icidadania.org. Na próxima segunda-feira, 21, Lula será submetido ao segundo ciclo de quimioterapia contra o câncer na laringe.

As cartas de apoio de Milton e Zeca chegaram nesta quinta-feira, 17, ao ex-presidente. Em sua mensagem, Milton Nascimento diz que torce por ele e que está seguro de que "tudo de ruim vai passar o mais breve possível". "Que os anjos e todas as criaturas do céu tomem conta do nosso presidente, para nossa alegria", diz Milton. Zeca Pagodinho chama Lula de "eterno presidente do Brasil e querido irmão" e deseja uma rápida recuperação. "Que São Braz te ajude", escreveu.

No dia 10, Lula recebeu uma mensagem de Bono Vox, vocalista da banda U2. Em uma mensagem manuscrita de duas páginas, o cantor dizia ser fã do petista e que pretendia inclui-lo em suas orações.

Além das mensagens do popstar e de artistas brasileiros, Lula tem recebido cartas e telefonemas de presidentes de diversos países, como Abdullah Gül (Turquia), Cristina Kirchner (Argentina), Fernando Lugo (Paraguai), Hugo Chávez (Venezuela), Juan Manuel Santos (Colômbia), José Mujica (Uruguai), Nicolas Sarkozy (França), Ollanta Humala (Peru), Rafael Correa Delgado (Equador) e Raul Castro (Cuba). O Papa Bento XVI também se manifestou e disse que pretende rezar pela saúde do ex-presidente.

Veja abaixo as mensagens: