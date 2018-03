Lula recebe mensagem de melhoras de líder do U2 O líder da banda irlandesa U2, Bono Vox, enviou uma mensagem de melhoras para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trava desde a semana passada uma luta contra um câncer na laringe. No texto, não divulgado, o cantor diz que é fã do petista e que pretende inclui-lo em suas orações.