Lula recebe Mano e ganha camisa 10 da seleção O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje a visita do técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. No encontro, que ocorreu no apartamento de Lula em São Bernardo do Campo (SP), Mano deu ao ex-presidente uma camisa 10 da seleção com os dizeres: "Força, eterno presidente Lula. Contamos com você em 2014".