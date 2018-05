Lula recebe hoje texto da nova política de inteligência O texto da nova Política Nacional de Inteligência será apresentado hoje à tarde ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir a que está no Congresso desde 2002 e nunca foi apreciada. A proposta começará a ser discutida exatamente no dia em que Wilson Trezza completa um ano interinamente no cargo de diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).