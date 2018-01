Lula recebe hoje representantes da UNE no Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, diretores e participantes da Caravana da União Nacional da Estudantes (UNE). A caravana visitou várias universidades e realizou debates sobre saúde dos jovens. Ainda pela manhã, Lula recebe o vice-presidente da Comissão Central Militar da China, o general do Exército Xu Caihou, e os governadores de Sergipe, Marcelo Déda (PT), e de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). À tarde, Lula receberá representantes do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) e participará da solenidade de entrega do XXIII Prêmio Jovem Cientista. No final da tarde, despachará com o ministro da Defesa, Nelson Jobim.