Lula recebe hoje líder da esquerda mexicana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um encontro hoje, no início da tarde, com o político mexicano Cuauhtemoc Cárdenas, um dos principais líderes da esquerda da América Latina, fundador do Partido da Revolução Democrática (PRD). Cárdenas foi o primeiro governador eleito da Cidade do México e candidato por três vezes à Presidência da República. Antes do encontro no Palácio do Planalto, Lula coordena reunião com assessores a partir das 9h30, com a participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega. À tarde, o presidente reúne-se com o ministro das Comunicações, Hélio Costa e, na seqüência, com o governador de Alagoas, Luiz Abílio. No fim do dia, Lula concede audiência ao ex-presidente de Portugal Mário Soares (17h30) e ao vice-presidente José Alencar (18h30).