Lula recebe hoje a presidente do Chile O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 11 horas, da cerimônia oficial de chegada da presidente do Chile, Michelle Bachelet. Na seqüência, eles têm reunião de trabalho, assinatura de atos e declaração à imprensa. Lula almoça com Michelle às 13h30 no Itamaraty. Ela é a primeira mulher do Chile e a sexta da América Latina a assumir o cargo de presidente da República. Eleita no dia 15 de janeiro, Michelle cumprirá mandato de quatro anos. UnB Antes do encontro com Lula, a presidente do Chile receberá o título de Doutora Honoris Causa, às 9h30, na Universidade de Brasília. A cerimônia será realizada no Centro Comunitário Athos Bulcão, no campus da UnB. Segundo a Radiobrás, na parte da tarde, às 16h30, ela será recebida no plenário do Senado, em sessão solene convocada pelo presidente da Casa, Renan Calheiros.