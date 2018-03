Lula recebe Hillary para discutir Irã e caças da FAB

O governo norte-americano defende novas sanções internacionais contra o Irã por duvidar dos objetivos pacíficos do programa nuclear do país, enquanto o governo brasileiro insiste na via da negociação. Na segunda-feira, durante passagem pela Argentina, Hillary afirmou que quer se assegurar de que o Lula "compreende a preocupação mundial com o Irã".

"Foi constatado que o Irã está violando as determinações da Agência Internacional de Energia Atômica e do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas)", disse. "Esse será um tema abordado pelo Conselho de Segurança, então quero me assegurar de que (o presidente Lula) tem a mesma compreensão que nós temos sobre como esse assunto vai se desenrolar."

Caças

Durante o encontro, a secretária norte-americana também tentará reverter a "falta de confiança" que o Brasil tem em relação aos norte-americanos e que deixou o país em posição desfavorável na disputa pela compra dos caças que equiparão a FAB pelos próximos 30 anos.

Porém, o governo brasileiro já manifestou por diversas vezes a sua preferência pela parceria estratégica com a França. E o ministro da Defesa, Nelson Jobim, em várias entrevistas, fez críticas diretas à proposta norte-americana, dizendo que os "precedentes" dos EUA de transferência de tecnologia "não são bons". Na decisão do Planalto, que está sendo aguardada para o final deste mês, o F-18 Super Hornet norte-americano está disputando com o Rafale francês e o Gripen sueco.