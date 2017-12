Lula recebe Gerdau em Brasília nesta terça-feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na tarde desta terça-feira, no Palácio do Planalto, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Grupo Gerdau, gigante do ramo siderúrgico. Gerdau é apontado como um dos nomes preferidos de Lula para integrar o ministério em seu segundo mandato. As informações no Planalto são de que o presidente gostaria que Gerdau assumisse possivelmente o Ministério do Desenvolvimento - atualmente ocupado por outro empresário, Luiz Furlan, licenciado da direção da Sadia. O problema é que Furlan, depois de emitir sinais de que desejava deixar o governo ao final do primeiro mandato de Lula, passou a se comportar como quem prefere continuar no cargo. Outras opções para abrigar Gerdau seriam o Planejamento ou até mesmo a Fazenda, embora esta última seja uma alternativa bem menos provável. Contudo, o empresário vem afirmando não ter interesse em ocupar nenhum lugar no governo. Na semana passada, sua assessoria divulgou uma nota informando que "não está nos planos profissionais ou pessoais [de Gerdau] a aceitação de convites para compor cargos públicos". A presença do empresário no governo poderia representar um constrangimento para o grupo siderúrgico comandado por ele. Na carteira de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) figuram 11 operações de financiamento a empresas do conglomerado, num total superior a R$ 1,7 bilhão.