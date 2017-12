Lula recebe crianças no Palácio da Alvorada O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira 46 crianças de uma escola pública de Ceilândia - cidade-satélite de Brasília - para a primeira visita guiada do Palácio do Alvorada desde o início do seu governo. O Palácio esteve fechado por três anos e meio, desde o início do governo Lula. Em dezembro de 2004, o governo começou uma reforma do Palácio, que custou R$ 18 milhões e terminou no mês passado. O grupo de crianças foi convidado pela primeira-dama, Marisa Letícia, em uma visita à Escola Classe 45, para ser o primeiro grupo no retorno das visitas guiadas, que acontecerão nas terças-feiras para escolas e nas quartas, para grupos em geral. Lula e a primeira-dama receberam as crianças na porta da frente do Palácio, onde tiraram fotos. O presidente brincou com os estudantes, falou de futebol e chegou a brincar que eram todos "meio corintianos" - ao que ouviu vários "nãos", de um grupo onde apenas três disseram torcer para o Corinthians, time do presidente. Lula não acompanhou a visita das crianças. Logo depois de recebê-las e conversar um pouco, o presidente voltou para o Palácio do Planalto.