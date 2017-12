Lula recebe Chirac no Alvorada O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira, no Palácio da Alvorada, o presidente Frances, Jacques Chirac. Chirac chegou às 11h20 passou em revista a tropa e assistiu ao desfile militar. Esta é a primeira vez que é feito esse tipo de cerimônia no Palácio da Alvorada. O motivo até agora não foi divulgado pela Secretaria de Imprensa. No início da tarde, os dois presidentes terão uma reunião reservada na Biblioteca e, em seguida, haverá uma reunião ampliada, com a participação de ministros dos dois países. Os encontros serão seguidos de uma declaração à imprensa e de almoço. Participam da cerimônia os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; da Educação, Fernando Haddad; e da Defesa, Waldir Pires. Na recepção ao presidente francês houve também a apresentação da Esquadrilha da Fumaça que escreveu no céu France-Brasil. Uma réplica do 14 Bis também foi colocada no gramado do Alvorada para recepcionar o presidente Chirac.