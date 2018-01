Lula recebe alta e recomendação para não desfilar O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde estava internado há sete dias. Lula saiu pela garagem, acompanhado de dona Marisa Letícia, e não falou com a imprensa. Boletim, divulgado na tarde de hoje pelo hospital, confirma a recomendação de que Lula permaneça em repouso no fim de semana e não participe do desfile da escola Gaviões da Fiel, em São Paulo, que vai homenagear o ex-presidente, na noite de amanhã.