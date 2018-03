Lula recebe alta de hospital em Recife O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta por volta das 7 horas desta manhã do Hospital Português, em Recife, após apresentar uma crise hipertensiva na noite de ontem, segundo o hospital. O presidente deve seguir de Recife para São Bernardo do Campo, no Grande ABC Paulista, segundo a assessoria da Presidência.