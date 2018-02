Lula rebate críticas e defende gestão petista no País

Ao falar dos méritos da gestão petista, Lula elogiou a presidente Dilma Rousseff, sua sucessora e afilhada política, dizendo que ela deu um grande passo na gestão do País com a política de concessões, sobretudo na área de aeroportos. "Todos sabem que tudo tem de ser combinado com investimento em infraestrutura. Cumbica foi feito apenas em 19 meses, pelo sistema correto de concessão que Dilma fez", destacou, ressaltando que a área de infraestrutura foi repensada na gestão do PT. "Outros presidentes até queriam (repensar a infraestrutura), mas o FMI não deixava", disse, numa alusão aos seus antecessores no Palácio do Planalto,

Ao falar dos aeroportos brasileiros, Lula disse que hoje o pobre pode viajar de avião, mesmo que alguns não gostem disso. "Há 12 anos o número passageiros em aeroportos era 37 milhões, em 2013 foram 113 milhões", citou. O ex-presidente lembrou também o crescimento da renda dos brasileiros nos últimos 12 anos. Segundo Lula, a renda média cresceu 35% e a dos mais pobres, 70%.

Lula adiantou que a presidente Dilma Rousseff vai anunciar, em breve, um programa de plataforma de ciência, tecnologia e inovação para dar impulso aos empreendimentos. "Se não tivéssemos investido dinheiro em pesquisa, não teríamos o pré-sal", disse, elogiando os investimentos em educação realizados na gestão petista. "Segundo a OCDE, nenhum País vem aumentando os investimentos em educação como o Brasil."

No final da palestra, o ex-presidente lamentou: "Pena que não seja Dilma aqui hoje no meu lugar, ela pode assumir compromissos que não posso." Ao reforçar aos empresários que não deixem de investir no Brasil e tenham mais otimismo com o País, Lula disse: "Tudo aconteceu em apenas 12 anos, o Brasil é o sétimo maior potencial consumidor do mundo e seremos, em breve, a quinta economia do mundo."