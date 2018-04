Lula rebate críticas de Jarbas ao Bolsa Família O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB), que chamou de "esmola" o programa Bolsa Família. Segundo o presidente, se para um cidadão que pode dar uma gorjeta de R$ 100 em um hotel cinco estrelas isso não é nada, com esse dinheiro uma mãe de família faz a multiplicação dos pães. "É isso que parte da elite brasileira não enxerga", disse, em discurso no município metropolitano de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, ao argumentar que há anos não se ouve mais falar das frentes de trabalho que eram criadas nos períodos de seca no semiárido, com os trabalhadores ganhando R$ 30 por mês para bater uma enxada sem nada produzir. "Isso acabou."