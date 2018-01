Lula realiza nova sessão de radioterapia O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou hoje nova sessão de radioterapia, como parte do tratamento contra um câncer de laringe diagnosticado no ano passado. De acordo com informações do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde ele é assistido pelos médicos, Lula está clinicamente bem. Aliado às sessões de radioterapia, o ex-presidente recebe também hidratação endovenosa. Não há previsão de alta hospitalar.